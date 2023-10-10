Представительство при ПНА: подтверждения о россиянах-заложниках в ХАМАС нет

Пресс-секретарь российской дипмиссии в Палестине Алия Зарипова заявила РИА Новости, что у представительства пока отсутствует подтверждение информации, есть ли граждане России среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле.
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