Нехватка топлива на мировом рынке сохранится до середины 2027 года Мировой рынок топлива останется напряженным как минимум до середины 2027 года, прогнозируют аналитики Morgan Stanley.
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