Небензя назвал удары США и их союзников по Йемену вооруженной агрессией

Удары США и Великобритании по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене являются грубейшим нарушением Устава ООН, а псевдоправовые обоснования его в исполнении Белого дома не выдерживают никакой критики, заявил в в ходе заседания Совета Безопасности ООН 12 января постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
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