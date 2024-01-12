Небензя назвал удары США и их союзников по Йемену вооруженной агрессией

Удары США и Великобритании по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене являются грубейшим нарушением Устава ООН, а псевдоправовые обоснования его в исполнении Белого дома не выдерживают никакой критики, заявил в в ходе заседания Совета Безопасности ООН 12 января постоянный представитель России при организации Василий Небензя.