Си Цзиньпин заявил о готовности добиваться большего прогресса ШОС на саммите в Астане

Астана, 2 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ожидает возможности на полях Астанинского саммита ШОС обсудить с партнерами перспективы организации и развитие сотрудничества в интересах новых достижений ШОС как весомой многосторонней площадки.