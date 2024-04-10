Популярность TikTok среди европейских политиков растет

Социальная сеть TikTok находится под пристальным вниманием на Западе из-за опасений, что пользовательские данные приложения, принадлежащего пекинской компании ByteDance, могут оказаться в руках правительства Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии