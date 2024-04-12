Яна Поплавская возмутилась неразобранной студией "Вечернего Урганта" в "Останкино"

Декорации программы сбежавшего из России шоумена не разбирают уже более двух лет.Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале возмутилась тем, что в "Останкино" на протяжении более двух лет не демонтируют декорации программы "Вечерний Ургант", которую вёл сбежавший из России после начала специальной военной операции Иван Ургант.