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Яна Поплавская возмутилась неразобранной студией "Вечернего Урганта" в "Останкино"

Яна Поплавская возмутилась неразобранной студией "Вечернего Урганта" в "Останкино"

Декорации программы сбежавшего из России шоумена не разбирают уже более двух лет.Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале возмутилась тем, что в "Останкино" на протяжении более двух лет не демонтируют декорации программы "Вечерний Ургант", которую вёл сбежавший из России после начала специальной военной операции Иван Ургант.

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