В США оценили шансы ВСУ на поле боя

Американские полководцы, в т. ч. декан Института аэронавигационных исследований им. Митчелла генерал-лейтенант ВВС Дэвид Дептула, и бывший командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриген, на состоявшейся встрече, посвящённой обсуждению состояния ВВС Украины, пришли к выводу, что без эффективной авиации Киев не сможет выиграть войну у России.