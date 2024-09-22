Физики раскрывают великую тайну внутреннего ядра Земли

Глубоко под нашими ногами, на умопомрачительной глубине более 5100 км, таится внутреннее ядро Земли — твердый шар из железа и никеля, играющий ключевую роль в формировании условий, которые мы ощущаем на поверхности.
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