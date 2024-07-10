Мурал маршалу Якову Федоренко предложили создать на улице его имени

С инициативой по созданию мурала маршалу Советского Союза Якову Федоренко выступила заместитель председателя районного Совета ветеранов, ветеран Вооруженных сил РФ, участница боевых действий в Чечне Татьяна Жужнева.
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