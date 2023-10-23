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Источник сообщил, что Тонали готов признать вину в игре на ставках

Адвокаты футболиста «Ньюкасла» Сандро Тонали встретятся с прокуратурой Итальянской федерации футбола (FIGC) для заключения сделки о признании вины игрока в совершении неправомерных ставок на матчи, сообщает Corriere della Sera.

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