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ТАСС: пропавший с радаров в Архангельской области вертолет Robinson обнаружен

ТАСС: пропавший с радаров в Архангельской области вертолет Robinson обнаружен

Пропавший в Архангельской области вертолет Robinson R44 обнаружен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Видимо как всегда с этими аппаратами АИ-95 хреновый в баки залили........... сами они просты и надежны как По-2 (У-2).
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22 час.
Виктор Луговой
У робинсонов высокорасположенный винт, благодаря чему у них очень устойчивый полёт (по сути, эти вертаки - аналог самолётной высокопланной схемы среди вертолётов). Из-за этого робинсоны часто приобретаются малоопытными пилотами. Результат - постоянный рост казусной базы именно с робинсонами. Сколько таких казусов по Ленобласти? - и всё время или лес, или озеро, или залив. Снижение ниже допустимого предела, что-то там посмотреть, попал в нисходящий поток - и вуаля...
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20 час.

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