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Царьград

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  • Зоя
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Израиль получил трех освобожденных заложников в обмен на 600 пленных

Израиль получил трех освобожденных заложников в обмен на 600 пленных

Три израильских заложника были освобождены и переданы армии Израиля в секторе Газа в рамках соглашения с палестинским движением.

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