«Держим при себе» - о чём рассказал Владимир Путин

Прямо сейчас проходит Восточный экономический форум, на котором выступил и Владимир Путин. В ходе беседы со своими иностранными коллегами российский лидер заявил, что Россия открыта для иностранных инвестиций и близкого сотрудничества в любых промышленных отраслях, однако надежно закрывает то, что «мы пока должны держать при себе».
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