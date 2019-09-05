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«Держим при себе» - о чём рассказал Владимир Путин

«Держим при себе» - о чём рассказал Владимир Путин

Прямо сейчас проходит Восточный экономический форум, на котором выступил и Владимир Путин. В ходе беседы со своими иностранными коллегами российский лидер заявил, что Россия открыта для иностранных инвестиций и близкого сотрудничества в любых промышленных отраслях, однако надежно закрывает то, что «мы пока должны держать при себе».

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