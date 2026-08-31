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ДумаТВ

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Мишустин призвал сделать российские автомобили доступными для граждан

Мишустин призвал сделать российские автомобили доступными для граждан

Автомобили российского производства должны быть доступны широким слоям населения, заявил Мишустин. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года.

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