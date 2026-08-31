Мишустин призвал сделать российские автомобили доступными для граждан

Автомобили российского производства должны быть доступны широким слоям населения, заявил Мишустин. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года.
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