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Джеймс Ганн рассказал, почему он больше никогда не будет работать с Marvel Прош...

Джеймс Ганн рассказал, почему он больше никогда не будет работать с Marvel Прош...

Джеймс Ганн рассказал, почему он больше никогда не будет работать с MarvelПрошло больше года с тех пор, как Джеймс Ганн и Питер Сафран были назначены руководителями недавно созданной студии DC Studios, которой было поручено курировать деятельность DC в различных сферах, включая кино, телевидение и видеоигры.

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