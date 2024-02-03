Джеймс Ганн рассказал, почему он больше никогда не будет работать с Marvel Прош...

Джеймс Ганн рассказал, почему он больше никогда не будет работать с MarvelПрошло больше года с тех пор, как Джеймс Ганн и Питер Сафран были назначены руководителями недавно созданной студии DC Studios, которой было поручено курировать деятельность DC в различных сферах, включая кино, телевидение и видеоигры.