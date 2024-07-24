Андрей Медведев готов контролировать благоустройство во дворе домов на Ленинградском проспекте

После встречи с жителями он собирается связаться с подрядчиками Во дворах домов на Ленинградском проспекте, дома 43, корпуса 1, 2, 3, 4, 5 и дома 45, корпуса 1, 2 благоустройство территории идет полным ходом.
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