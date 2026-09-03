ЦРПТ исключил планы маркировки хлеба в России

На Восточном экономическом форуме ЦРПТ подтвердил отсутствие планов по маркировке хлеба в России. Заместитель гендиректора Реваз Юсупов отметил, что это исключено из постановления правительства, а введение маркировки ведет к дополнительным издержкам.
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