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Царьград

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ЦРПТ исключил планы маркировки хлеба в России

ЦРПТ исключил планы маркировки хлеба в России

На Восточном экономическом форуме ЦРПТ подтвердил отсутствие планов по маркировке хлеба в России. Заместитель гендиректора Реваз Юсупов отметил, что это исключено из постановления правительства, а введение маркировки ведет к дополнительным издержкам.

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