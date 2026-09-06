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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев допустил отставку Семака: «Может быть запросто. Видно, разладилось что-то у него»

Владимир Пономарев допустил, что Сергей Семак покинет пост тренера «Зенита». Накануне петербургский клуб уступил ЦСКА (1:2) и после 7 матчей занимает в РПЛ 4-е место.

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