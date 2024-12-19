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«Очень нужная акция!»: Минниханов в рамках «Елки желаний» исполнит мечты пятерых детей

«Очень нужная акция!»: Минниханов в рамках «Елки желаний» исполнит мечты пятерых детей

Раис Татарстана Рустам Минниханов присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», цель которой — исполнить новогодние мечты детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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