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Царьград

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Колесник пообещал сокрушительный ответ на атаку морских дронов по Сочи

Колесник пообещал сокрушительный ответ на атаку морских дронов по Сочи

От удара вражеских БЭК пострадали 28 человек, включая двоих детей, следственный комитет возбудил дело о теракте, но ответ русской армии не за горами.

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