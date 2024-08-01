Дело возбудили после обрушения подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле

ИЗВЕСТИЯ Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения подъездов в доме в Нижнем Тагиле, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Свердловской области.
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