Павел Серебряков: память о ВОВ должна быть увязана с СВО на Украине

«Очень важно, чтобы наши дети помнили и гордились подвигами своих прадедов в борьбе с фашистскими захватчиками в далеких 1941-1945 и понимали суть специальной военной операции против современных нацистов на Украине», — считает Павел Серебряков.
«Очень важно, чтобы наши дети помнили и гордились подвигами своих прадедов в борьбе с фашистскими захватчиками в далеких 1941-1945 и понимали суть специальной военной операции против современных нацистов на Украине», — считает Павел Серебряков.
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