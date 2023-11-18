Нетаньяху: ЦАХАЛ сохранит за собой свободу действий в Газе после войны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит за собой полную свободу действий в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя поствоенное устройство в регионе в телеобращении к нации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии