Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нетаньяху: ЦАХАЛ сохранит за собой свободу действий в Газе после войны

Нетаньяху: ЦАХАЛ сохранит за собой свободу действий в Газе после войны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит за собой полную свободу действий в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя поствоенное устройство в регионе в телеобращении к нации.

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