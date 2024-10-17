СОГАЗ и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровой ипотеки. Документ был подписан на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 заместителем председателя правления Банка ДОМ.
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