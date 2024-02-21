Shot: Школьница пропала при странных обстоятельствах в Новосибирске

В Новосибирске школьница из частной школы исчезла при странных обстоятельствах. По информации Telegram-канала SHOT, 15-летняя Ульяна изменила прическу в парикмахерской, заплатила наличными и ушла в маске в неизвестном направлении.
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