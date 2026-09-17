В Израиле началось голосование на выборах депутатов Госдумы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Госдумы началось на территории Израиля, избирательные участки открыты в трех крупнейших городах страны - Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе.
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