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ТАСС

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В Израиле началось голосование на выборах депутатов Госдумы

В Израиле началось голосование на выборах депутатов Госдумы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Госдумы началось на территории Израиля, избирательные участки открыты в трех крупнейших городах страны - Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе.

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