Банк России будет содействовать развитию ИИ на финансовом рынке

В ноябре 2023 года Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций «Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке», для того чтобы обсудить с участниками финансового рынка перспективы использования технологии искусственного интеллекта (ИИ), а также инициативы Банка России, связанные с развитием и регулированием ИИ.