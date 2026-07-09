Объявлено о переломном моменте для Зеленского и Украины: «Через год его не будет»

Макгрегор: Зеленский может уйти в отставку в течение года! Ситуация стремительно меняется.Экс-советник руководства Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что позиции Владимира Зеленского стремительно слабеют – его дальнейшее пребывание у власти оказалось под большим вопросом.