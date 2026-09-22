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Регионы России

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«Вкусвилл» усилил контроль качества малины после жалобы на отравление

«Вкусвилл» усилил контроль качества малины после жалобы на отравление

Сеть магазинов «Вкусвилл» признала сбой в контроле качества малины после жалобы покупателя. Об этом 22 сентября 2026 года сообщили в пресс-службе компании.

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