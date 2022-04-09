Александра Трусова: «Мне надо всегда что-то новое учить, ставить новые цели – так интереснее жить и тренироваться»

Серебряный призер Пекина-2022 по фигурному катанию Александра Трусова ответила на вопросы о характере, семье и болельщиках в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале».

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