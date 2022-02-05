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Провела эксперимент. Из покупного куриного фарша получается очень вкусное мясное суфле или мясной хлеб. Бюджетный вариант.

Провела эксперимент. Из покупного куриного фарша получается очень вкусное мясное суфле или мясной хлеб. Бюджетный вариант.

 На днях обнаружила я в морозилке лишь подложку куриного фарша и решила поэкспериментировать: а выйдет ли мясное суфле из покупного (к тому же не очень дорогого) фарша? К моему удивлению, суфле получилось отличным! Сочным, воздушным, ароматным.

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