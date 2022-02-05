Провела эксперимент. Из покупного куриного фарша получается очень вкусное мясное суфле или мясной хлеб. Бюджетный вариант.

На днях обнаружила я в морозилке лишь подложку куриного фарша и решила поэкспериментировать: а выйдет ли мясное суфле из покупного (к тому же не очень дорогого) фарша? К моему удивлению, суфле получилось отличным! Сочным, воздушным, ароматным.