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Мода и Шоу-бизнес

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Боня объяснила свое отсутствие на Каннском фестивале словами «не мой уровень»

Боня объяснила свое отсутствие на Каннском фестивале словами «не мой уровень»

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня объяснила свое отсутствие на Каннском кинофестивале. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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