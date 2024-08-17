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В Курской области нашли ящики с патронами натовского образца

Офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер рассказал, что на месте уничтоженной колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области нашли ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца.

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