Офицер подразделения морской пехоты с позывным Ветер рассказал, что на месте уничтоженной колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области нашли ящики с пулеметными лентами и патронами натовского образца.
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