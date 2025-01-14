Три рязанские улицы остались без воды 14 января

Во время отключения бригады будут проводить ремонт водопровода. До 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица 1-й Пионерский переулок, дом № 1а; улица Первомайский проспект, дома №№ 76, 78/93; улица Бирюзова, дома №№ 6 корпус 2 и 6а.