Три рязанские улицы остались без воды 14 января

Во время отключения бригады будут проводить ремонт водопровода. До 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица 1-й Пионерский переулок, дом № 1а; улица Первомайский проспект, дома №№ 76, 78/93; улица Бирюзова, дома №№ 6 корпус 2 и 6а.
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