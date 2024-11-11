Письмо в бутылке нашли спустя 132 года: кто и зачем спрятал послание в стене маяка

Записку оставили инженеры установившие новый фонарь на маяке, который работает до сих пор. Росс Рассел, инженер из Совета по маякам Северного моря, обнаружил бутылку с письмом 132-летней давности глубоко в стене маяка Корсволл на юге Шотландии.