В ХМАО экс-авиадиспетчер получил срок за то, что не ходил на работу

В Белоярском экс-начальник отдела предприятия по организации движения не ходил на работу, но заставлял подчиненных указывать в табеле учета рабочего времени неверные сведения о своем присутствии на рабочем месте.
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