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Политика как она есть

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Пушилин: Российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра

Пушилин: Российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра

Российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра, основные бои ведутся именно здесь, ВСУ удерживаются за последние высотные здания, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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