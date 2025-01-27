Пушилин: Российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра

Российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра, основные бои ведутся именно здесь, ВСУ удерживаются за последние высотные здания, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
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