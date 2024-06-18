«Северный ветер»: Блокированный в районе многоэтажек Волчанска противник предпринял несколько безуспешных попыток прорыва «Северный ветер»: Блокированный в районе многоэтажек Волчанска противник предпринял несколько безуспешных попыток прорываНа Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, подтверждается информация, что противник стягивает сюда резервы для организации контрнаступления с попыткой выдавить российские войска за границу.