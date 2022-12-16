Голос Правды

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Андрей Ваджра: Залужный готов вернуть Украину в 23 февраля

Андрей Ваджра: Залужный готов вернуть Украину в 23 февраля

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись украинского журналиста Андрея Ваджры: Обратим внимание на заявления Залужного для The Economist, что Украине нужны ресурсы для контрнаступления, а их нет.

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