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Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локомотив» против «Динамо»

«Краснодар» сыграет в гостях с «Пари НН» в 14-м туре Мир РПЛ. Также в субботу «Локомотив» примет в дерби «Динамо».

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