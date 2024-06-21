Добрый Мир
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Добрый Мир

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От любви до ненависти! Вот это они так и не поняли!

От любви до ненависти! Вот это они так и не поняли!

Вчера 1,1K прочитали В своих публикациях я часто делают отсылки к песням. Находя в них поэтическое и музыкальное отражение происходящих событий.

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