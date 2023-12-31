БПЛА снял кадры расстрела украинским заградотрядом отступающих солдат ВСУ

По данным РИА Новости, источник знакомый с ситуацией рассказал об инциденте на территории Украины. На предоставленных агентству видеокадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, видно, как украинский заградотряд открыл огонь по отступающим боевикам ВСУ.