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Нерс о 3-3 с «Флоридой»: «Эдмонтон» всегда старается быть начеку. Играем на инстинктах, блокируем броски»

Напомним, «Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3).

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