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Правительство РФ допустило новые страны к торгам на российском валютном рынке

Правительство РФ допустило новые страны к торгам на российском валютном рынке

Список вырос до 40 государств. К торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов допущены представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии.

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