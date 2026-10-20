Госдепартамент США предупредил, что антифашисты могут принять участие в акциях протеста на грядущих выходных и тем самым еще больше накалить обстановку во Франции, — об этом со ссылкой на внутренний документ ведомства сообщил Fox News.
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