Никогда не выкидываю остатки еды и экономлю: 6 продуктов, из которых я готовлю повторно

Катя Плетнева

Господи... По моему, это уже патология - варить ошмётки от креветок. Я понимаю вино для готовки оставить, это нормально, мясо в вине готовят. Но отходы от креветок... Кости от селёдки тоже тогда и очистки картофельные. Это уже не экономия, а жадность или паранойя.