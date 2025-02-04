Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

Никогда не выкидываю остатки еды и экономлю: 6 продуктов, из которых я готовлю повторно

Никогда не выкидываю остатки еды и экономлю: 6 продуктов, из которых я готовлю повторно

Кто сказал, что все остатки еды нужно отправлять в мусорку?Я вот некоторые продукты замораживаю и потом использую в рецептах.

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Комментарии
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ВС
Виктор Спасский
Эх нищая Россия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6 час.
Катя Плетнева
Господи... По моему, это уже патология - варить ошмётки от креветок. Я понимаю вино для готовки оставить, это нормально, мясо в вине готовят. Но отходы от креветок... Кости от селёдки тоже тогда и очистки картофельные. Это уже не экономия, а жадность или паранойя.
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3 час.
Катя Плетнева
Боюсь, нищие креветки себе не могут позволить, тут скорее болезнь.
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3 час.
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