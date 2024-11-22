Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бомбардировка "Орешниками" два дня подряд – "по всей Украине и за её пределами": Подоляка срочно раскрыл инсайд и призвал "не расслабляться"

Бомбардировка "Орешниками" два дня подряд – "по всей Украине и за её пределами": Подоляка срочно раскрыл инсайд и призвал "не расслабляться"

Военкор Юрий Подоляка срочно раскрыл инсайд – бомбардировка "Орешниками" два дня подряд. Запланированные даты – 22 и 23 ноября.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Так это на хохлятском.
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12 час.
ВладимиР
Вообще то, Геббельса звали Йозеф, а не Пауль! Хотя, сути высказывания это  не меняет! И не важно, кто это сказал, Пауль, Йозеф или еще кто то!
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9 час.
ВладимиР
При жизни философа Ивана Ильина страны Украина не существовало! Она появилась в 1991 году. Но то, что она стала именно такой, как в высказывании, это точно!
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9 час.

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