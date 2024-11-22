Бомбардировка "Орешниками" два дня подряд – "по всей Украине и за её пределами": Подоляка срочно раскрыл инсайд и призвал "не расслабляться"

ВТ Василий Топчий Так это на хохлятском.

ВладимиР Вообще то, Геббельса звали Йозеф, а не Пауль! Хотя, сути высказывания это не меняет! И не важно, кто это сказал, Пауль, Йозеф или еще кто то!