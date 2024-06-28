Путин обратился к выпускникам Высшей школы госуправления РАНХиГС: «Хочу вас поздравить»

МОСКВА, 28 июня, ФедералПресс. Глава государства Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с выпускниками VI потока программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
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