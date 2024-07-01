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Песков: концентрация войск Украины на границе с Белоруссией — проблема и Москвы

Песков: концентрация войск Украины на границе с Белоруссией — проблема и Москвы

Концентрация войск Украины на границе с Белоруссией — проблема не только Минска, но и Москвы. Соответствующее заявление в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Правильно!!!!!!!
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