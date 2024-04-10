"Миллион алых роз" превратился в «мільйон розових троянд»

На этой неделе чета Пугачёвых — Галкиных ещё раз поиграла в игру «Поймай меня, если сможешь». Одна маленькая девочка из Киева по имени Надийка, которую её мать презентует как маленькую украиночку, щедро раздающую воздушные поцелуи подписчикам, поблагодарила «Аллу Борисiвну за то, что она» — с ними.
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